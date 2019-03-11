У Литві проведуть референдум за подвійне громадянство

Конкретні країни будуть встановлені законом.



У неділю Сейм Литви затвердив дату референдуму про подвійне громадянство – голосування відбудеться 12 травня.

За таке рішення проголосували 85 депутатів, а троє членів Сейму утрималися.

На референдумі громадян запитають, чи згодні вони дозволити подвійне громадянство для тих, хто відправився в країни, які відповідають “критеріям євроатлантичної інтеграції”. Конкретні країни будуть встановлені законом.

В даний час подвійне громадянство не допускається для емігрантів, які покинули Литву після відновлення незалежності та отримали громадянство іншої країни.

12 травня в Литві також пройдуть президентські вибори і референдум про скорочення числа членів Сейму з 141 до 121.