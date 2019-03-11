Siemens може почати виробляти турбіни на території РФ, – ЗМІ

Німецька компанія Siemens може повністю локалізувати виробництво газових турбін на території РФ.

ГЕХ може отримати до 50% в СП після того, як Siemens викупить частку “Силмаша”. Спільна компанія займеться повною локалізацією газової турбіни Siemens в РФ, щоб її можна було використовувати для програми модернізації старих ТЕС.

Siemens розглядає можливість викупу у “Силових машин” частки в спільній СП СТГТ з подальшим продажем 50% в компанії “Газпром енергохолдингу”, повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів. Зараз в СТГТ 65% належить Siemens, 35% — “Силовим машинам”. ГЕХ та “Силмаш” вже провели первинні консультації по входженню ГЕХ в статутний капітал СТГТ, уточнює співрозмовник видання.

За даними видання, угода між Siemens і “Силмашем” передбачає можливість “дуелі” — механізму, при якому у сторін є право переважного викупу пакетів один одного в СТГТ. Так, якщо сторона, яка одержала пропозицію про покупку, відмовляється від угоди, то зобов’язана, в свою чергу, викупити частку партнера за ціною пропозиції. Механізм повинен бути реалізований до кінця 2019 року.

СТГТ з 2011 року виробляє газові турбіни великої потужності SGT-2000E (187 МВт) за німецькою ліцензією в Санкт-Петербурзі. У РФ власної такої технології немає. Глибина локалізації цієї машини зараз становить близько 52%.

У січні минулого року Мінфін США ввів санкції проти “Силмаша” через скандал з постачанням турбін Siemens для будівництва електростанцій в окупованому Криму.