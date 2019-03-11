У США покінчила з собою триразова чемпіонка світу

Причини самогубства не розголошуються.



Американська велогонщиця Кетлін Келлі покінчила з собою у віці 23 років. Смерть спортсменки підтвердила її сестра Колін у Facebook.

Тіло спортсменки було виявлено в її будинку в штаті Каліфорнія (США) в п’ятницю, 8 березня. Подробиці інциденту і причини самогубства не розголошуються.

Кетлін є триразовою чемпіонкою світу. Вона завоювала золоті медалі в командній гонці в 2016, 2017 і 2018 роках. На літній Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Кетлін виграла срібну медаль у складі збірної США.

На додаток до своєї велокарьере, Кетлін отримала ступінь магістра з обчислювальної математики в університеті Стенфорда. Вона також вважалася талановитої скрипальки і артисткою.