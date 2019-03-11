В Амстердамі пройде суду щодо повернення Україні скіфського золота

Колекція була вивезена в лютому 2014 року.



У понеділок Апеляційний суд Амстердама розгляне апеляцію на рішення про повернення Україні скіфського золота, експонувалося 5 років тому в музеї Алларда Пірсона в столиці Нідерландів.

В лютому 2014 року колекція так званого скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці “Крим: золото і таємниці Чорного моря”, яка проходила в амстердамському музеї Алларда Пірсона.

Виставка складається з колекцій п’яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири – в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти з скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінні камені і мечі стародавніх греків і скіфів.

Після анексії Криму Росією перед музеєм Алларда Пірсона постало питання: повернути експонати музеїв, звідки їх узяли або повернути їх державі Україна. В результаті справу передали в суд.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

Судді вирішили, що золото залишиться у музеї Пірсона ще протягом трьох місяців – часу, відведеного на апеляцію. Ще до вердикту обидві сторони заявляли про намір оскаржити рішення, якщо воно буде не на їх користь.

Суд також ухвалив, що Україна повинна компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.