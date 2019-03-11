В Баку з-за бомби екстрено приземлився російський літак: перші деталі

У Баку (Азербайджан) 11 березня екстрено приземлився рейс “Уральських авіаліній” з Бахрейну до Москви. Причиною вимушеної посадки стала знайдена записка про бомбу на борту.

Відомо також, що після прильоту всіх пасажирів евакуювали, а спецслужби почали перевірку борту. За попередніми даними, записка була знайдена в туалеті і передана пілотові.



Telegram-канал Hue також передає, що на борту літака, включаючи членів екіпажу, знаходилося 225 осіб.

“Аеробус 321, що летів з Бахрейна в Москву, 14:56 за бакинському часу здійснив благополучну посадку в аеропорту Гейдар Алієв. Причина — підозра командира повітряного судна на наявність бомби на борту літака”, – пояснив прес-секретар аеропорту в Баку Паша Касемански.

У московському аеропорту Домодєдово прибуття очікується о 16:23 замість 16:00. Однак якщо в літаку знайдуть бомбу, то рейс відкладуть.