Латвія закликала Європу об’єднатися для протистояння Росії

Президент Латвії Раймондс Вейонис закликав європейські держави об’єднатися, щоб стримувати російську агресію. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

«Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб одного разу Росія не напала на іншу європейську країну, як напала на Україну. Європа повинна бути єдиною», — сказав Вейонис.

Президент підкреслив, що не варто недооцінювати вплив Москви на латвійське населення, оскільки багато росіяни живуть в Латвії недавно і дивляться російське телебачення. На його думку, такі громадяни більш сприйнятливі до впливу Росії. Наприклад, вони беруть участь у демонстраціях проти закріплення латиської мови в освіті.

Вейонис пояснив, що йому і його країні надає впевненість військова база НАТО, розміщена в Латвії. Він переконаний, що ЄС і НАТО підтримають латвійців у разі конфлікту. З іншого боку, президент відзначив спільні економічні інтереси, які зв’язують Москву і Ригу.

Вейонис додав, що Кремль спробує зміцнити проросійські сили в Європейському парламенті і розколоти Європу. Він закликав країни ЄС ретельно підготуватися до виборів в Європарламент, які пройдуть у травні.