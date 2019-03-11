У Німеччині виявили нові місця масових розстрілів

Тоді загинули 208 людей – чоловіків, жінок і дітей.



У Арнсбергском лісі на заході ФРН (земля Північний Рейн-Вестфалія) археологи виявили понад 400 речей, що належали полоненим німецькими фашистами радянським і польським громадянам.

Знахідки зроблені в трьох місцях масових розстрілів, влаштованих в березні 1945 року. За даними директора Крайового союзу Вестфалія-Ліппе Маттіаса Леба, тоді загинули 208 людей – чоловіків, жінок і дітей.

Нові знахідки, на думку істориків, дозволять дізнатися, як жили люди в полоні. Хоча багато особисті речі були зібрані розстрільними командами, частина з них просто закопали. Серед вилученого з-під землі опинилися монети, ґудзики, намистини, посуд, столові прилади, предмети одягу, футляр для окулярів, гребінець, молитовник польською мовою, а також деталі гармоніки. Вже зараз можна сказати, що більшість цих речей належало жінкам.

За словами істориків “навесні 1945 року, коли результат війни був вирішений, німецькі війська відступали, залишаючи питання про долю викрадених робочих в руках місцевої влади”. Загроза бунту і спроби приховати скоєні злочини призводили до таких злочинів, як масові розстріли.

Вчені також нагадали, що в роки Другої світової війни в Німеччину були зігнані на примусові роботи мільйони людей з окупованих територій. На заході ФРН, де проводилися останні розкопки, розташовано понад 2700 загальних могил, в яких поховано близько 340 тисяч загиблих підневільних працівників.