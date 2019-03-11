Введення віз для американців у ЄС виявилося фейком

Великі медіа принесли вибачення за дезінформацію.



США днями випробували на собі дезінформаційну атаку – ряд ЗМІ повідомили про скасування безвиза з Євросоюзом, а згодом були змушені вибачатися за неправдиву інформацію.

В інтернеті з’явився портал ETIASvisa.com, копіює стилістику сайтів ЄС і містить непримітне згадка про те, що це – комерційний, а не урядовий проект. Серед іншого цей сайт повідомив про відновлення візового режиму з ЄС для американців, заявивши, що візи оформлятимуться через систему ETIAS.

Нагадаємо, ця система передбачає створення єдиної бази мандрівників (в тому числі громадян України), які з 2021 року повинні реєструвати свій паспорт для користування безвізовим режимом при поїздках в шенгенські країни.

8 березня низка впливових американських медіа (зокрема CNN, Newsweek і чиказький fox32news) процитували цю “новину”, а британський Independent навіть подав її як “цитату представника ЄС”. До спростуванню довелося приєднатися і Держдепу, і посольства ЄС у США, а справжній європейський ETIAS окремо нагадав, що авторизація – це не віза.

У підсумку американські медіа, такі як CNN, були змушені принести вибачення читачам і виправити огріхи у своїй новини.