Повінь – зміна системи

Menu
Close

Американська компанія побудує другий завод по збірці електроніки на Закарпатті

11.03.2019

Американская компания построит второй завод по сборке электроники на Закарпатье

Американська компанія Jabil Circuit будує другий завод по збірці електроніки в селі Розівка Закарпатської області.

Як наголошується в матеріалах компанії, з розширенням виробництва в Ужгороді виробничі потужності українського підрозділу компанії збільшаться вдвічі і стануть найбільшим промисловим комплексом Jabil в регіоні ЕМЕА (Європа, Близький Схід і Африка).

Новий завод буде займатися складанням мобільних телефонів, медіаплеєрів і комп’ютерної техніки для експорту в ЄС.

Компанія Jabil Circuit входить в трійку світових лідерів серед компаній з контактної збірці. Ужгородський завод компанії виробляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT і TeleTec.

Jabil є розробником продуктових рішень, надає повний промисловий дизайн, забезпечує виробництво, здійснює поставки та управління продуктами. Маючи понад 100 заводів в 26 країнах, Jabil співпрацює з понад 300 компаніями.

Читайте також:   У "Борисполі" затримали алжирця, який за 500 євро намагався незаконно потрапити в Україну
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *