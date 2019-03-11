Американська компанія побудує другий завод по збірці електроніки на Закарпатті

Американська компанія Jabil Circuit будує другий завод по збірці електроніки в селі Розівка Закарпатської області.

Як наголошується в матеріалах компанії, з розширенням виробництва в Ужгороді виробничі потужності українського підрозділу компанії збільшаться вдвічі і стануть найбільшим промисловим комплексом Jabil в регіоні ЕМЕА (Європа, Близький Схід і Африка).

Новий завод буде займатися складанням мобільних телефонів, медіаплеєрів і комп’ютерної техніки для експорту в ЄС.

Компанія Jabil Circuit входить в трійку світових лідерів серед компаній з контактної збірці. Ужгородський завод компанії виробляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT і TeleTec.

Jabil є розробником продуктових рішень, надає повний промисловий дизайн, забезпечує виробництво, здійснює поставки та управління продуктами. Маючи понад 100 заводів в 26 країнах, Jabil співпрацює з понад 300 компаніями.