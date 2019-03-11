ЄС має намір підвищити вартість перенесення Brexit

Позиції проти перенесення строків зміцнюються.



Європейський союз має намір підвищити вартість Brexit у випадку, якщо прем’єр-міністр Британії Тереза Мей буде просити про перенесення термінів виходу.

“Позиції проти перенесення строків зміцнюються. Все, що буде перевищувати кілька тижнів, потягне за собою додаткові фінансові та юридичні умови” – сказало джерело в ЄС.

Відзначається, що Брюссель може вимагати у Лондона сплати додаткових 13,5 млрд фунтів на рік – тобто більше ніж мільярд фунтів за кожний місяць затримки з виходом. Це в додаток до вже виставленим і узгодженим “рахунку за розлучення” в розмірі 39 млрд фунтів.

ЄС також може змусити Британію на час затримки залишатися в митному союзі, проти чого виступають прихильники Brexit.

Якщо Тереза Мей до 29 березня все ж вирішить просити про перенесення дати виходу Британії з ЄС, то згоду на це повинні дати всі 27 держав-членів.

Британські депутати повинні повторно проголосувати за угоду про Brexit 12 березня. Якщо вони знову відхилять угоду, то в Британії залишається два варіанти: вихід з ЄС без угоди або відстрочка Brexit після запланованої дати 29 березня.