Знайдені щасливчики, які не потрапили на літак, що розбився в Ефіопії

В авіакатастрофі загинули 157 осіб.



У понеділок, 11 березня, стало відомо, що двоє пасажирів запізнилися на посадку на фатальний рейс Аддіс-Абеба – Найробі.

Виконував його Boeing 737 MAX 8 розбився через шість хвилин після зльоту. Загинули 157 осіб, що перебували на борту лайнера.

Грек Антоніос Мавропулос розповів журналістам, що у нього був квиток на цей літак. Він запізнився на посадку буквально дві хвилини. «Я бачив, як інші пасажири сідають на борт. Я був дуже злий, що мене не впустили», – зізнався Антоніос.

Після того, як стало відомо про падіння ланйера, ефіопська поліція затримала і допитала Мавропулоса. «Їх цікавило, чому я не сів у літак. Їм здавалося це підозрілим. Адже я був єдиним зареєстрованим пасажиром, який не полетів. Довелося пояснювати, що ніякого логічного зв’язку між мною і крахом не існує. Мені допомогло те, що мій багаж був зі мною», – розповів грек. Поліція його відпустила, принісши вибачення.

Другого щасливчика врятувала затримка рейсу в Дубаї. Халід Ахмед летів звідти в Найробі. В Аддіс-Абебі він повинен був зробити пересадку. Квиток у нього на фатальний рейс.

«Мій маршрут був з Дубая в Аддіс-Абебу, а потім з Аддіс-Абеби в Найробі. Але з-за того, що в Дубаї сталася затримка, я пропустив літак до Найробі. Коли прилетів до Астолицу Ефіопії, мені сказали, щоб я реєструвався на інший літак, який вилітав до 11 годин ранку. Мене це влаштувало», – пояснив він.

Boeing 737 MAX 8, яким Халід повинен був летіти спочатку, піднявся в небо за розкладом о 08:38. Через шість хвилин з ним зник зв’язок. Лайнер впав на землю…



