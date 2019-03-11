Дружина Луценка заявила про 400 справи щодо розкрадань в армії

Щодо розкрадань у оборонці вже пред’явлено 120 звинувачень, стверджує представник президента в Раді.

Представник президента в парламенті, дружина генпрокурора Юрія Луценка Ірина в понеділок, 11 березня, заявила, що за останні п’ять років ГПУ відкрила понад 400 справ за розкрадання в армії.

“За фактами розкрадання в армії за останні 5 років порушено понад 400 кримінальних справ Генеральної і військовою прокуратурою. Вже пред’явлено 120 звинувачень і знаходяться в суді справи щодо розкрадань в армії”, – заявила нардеп.

Вона також зазначила, що президент Петро Порошенко залишається “гарантом нульової толерантності” до корупції в оборонній сфері.

Раніше Юрій Луценко заявив, що опубліковане журналістам розслідування всього на пару тижнів випередило офіційне слідство. ГПУ нібито знаходиться на фінальній стадії розслідування схем, оприлюднених журналістами.