Дві країни ЄС закриють авіасполучення між столицями

Поїздка на поїзді займає майже стільки ж.
Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за закриття авіасполучення між Амстердамом і Брюсселем.
Таку пропозицію подала «зелена» партія GroenLinks, її підтримали D66 і Християнський союз, входять в правлячу коаліцію.
Аргументом на користь закриття авіасполучення стало те, що поїздка на поїзді з Амстердама в Брюссель займає стільки ж часу, проте завдає менше негативного впливу на довкілля.
Насправді переліт займає 45 хвилин, а поїздка по залізниці – близько двох годин. Втім, контроль в аеропортах фактично робить переліт довше.
Зараз між містами здійснюється кілька рейсів на день. Парламент Нідерландів пропонує відмовлятися від авіаперельотів поетапно.