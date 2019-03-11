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Дві країни ЄС закриють авіасполучення між столицями

11.03.2019

Две страны ЕС закроют авиасообщение между столицамиПоїздка на поїзді займає майже стільки ж.

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за закриття авіасполучення між Амстердамом і Брюсселем.

Таку пропозицію подала «зелена» партія GroenLinks, її підтримали D66 і Християнський союз, входять в правлячу коаліцію.

Аргументом на користь закриття авіасполучення стало те, що поїздка на поїзді з Амстердама в Брюссель займає стільки ж часу, проте завдає менше негативного впливу на довкілля.

Насправді переліт займає 45 хвилин, а поїздка по залізниці – близько двох годин. Втім, контроль в аеропортах фактично робить переліт довше.

Зараз між містами здійснюється кілька рейсів на день. Парламент Нідерландів пропонує відмовлятися від авіаперельотів поетапно.

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