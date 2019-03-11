Дві країни ЄС закриють авіасполучення між столицями

Поїздка на поїзді займає майже стільки ж.



Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за закриття авіасполучення між Амстердамом і Брюсселем.

Таку пропозицію подала «зелена» партія GroenLinks, її підтримали D66 і Християнський союз, входять в правлячу коаліцію.

Аргументом на користь закриття авіасполучення стало те, що поїздка на поїзді з Амстердама в Брюссель займає стільки ж часу, проте завдає менше негативного впливу на довкілля.

Насправді переліт займає 45 хвилин, а поїздка по залізниці – близько двох годин. Втім, контроль в аеропортах фактично робить переліт довше.

Зараз між містами здійснюється кілька рейсів на день. Парламент Нідерландів пропонує відмовлятися від авіаперельотів поетапно.