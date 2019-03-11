В Ефіопії знайшли “чорний ящик”, який зазнав аварії Boeing

Катастрофа стала другою за останні півроку.



У понеділок, 11 березня, влада Ефіопії повідомили про виявлення “чорного ящика” літака Boeing 737 MAX 8, що розбився неподалік від міста Бишофту. Експерти розраховують встановити причину катастрофи за даними бортового самописця.

На даний момент відомо, що технічні проблеми виникли на етапі набору висоти, незабаром після вильоту з Аддіс-Абеби, командир екіпажу повідомив на землю про неполадки і запросив дозволу на повернення і посадку. Незабаром після цього зв’язок з екіпажем перервався.

Мова йде про другий катастрофи літака Boeing 737 MAX 8 за останні півроку. У жовтні 2018-го такий же літак розбився в Індонезії. Причому в обох випадках авіакатастрофи сталися незабаром після зльоту (через 5-15 хвилин), на етапі набору висоти.

Після краху в Ефіопії не тільки компанія Ethiopian Airlines, але і всі китайські компанії призупинили експлуатацію літаків Boeing 737 MAX 8 до з’ясування причини катастрофи. У разі КНР йдеться приблизно про 100 літаках, що експлуатувалися до сьогоднішнього дня.