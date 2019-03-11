Україні знадобиться 6 млрд дол. для розрахунків по боргах

Потреби України в зовнішньому фінансуванні в 2019-2020 рр. будуть високими. Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства Fitch.

За його оцінками, на обслуговування зовнішнього держборгу в цьому році піде 4,3 млрд дол. і ще 1,7 млрд дол. – на погашення. Крім того, за 2,4 млрд дол. знадобиться в 2020-2021 рр.

Як повідомлялося раніше, нинішня влада України планують 2019-2021 рр. взяти в борг ще 8,5 млрд дол. шляхом випуску і продажу облігацій зовнішньої держпозики. Про це йдеться в економічному огляді Національного банку України.

Ще 6,5 млрд дол. влади хочуть зайняти у Міжнародного валютного фонду, Світового банку – 1,6 млрд дол. і ще 1,6 млрд дол. хочуть зайняти у Євросоюзу, який свої кредити називає “допомогою”.