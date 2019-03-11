Технологія «скидання баласту»: НАБУ обыскало Гладковских

Перед виборами Президент відмежовується від корупційного скандалу в «Укроборонпромі» за участю його партеру, вважають експерти. Вони прогнозують, що через великого резонансу розслідування буде продовжуватися, але перспективи його завершення туманні.

«Концерн повністю залежний від Президента і його команди»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського і його сина Ігоря.

«Ми зареєстрували дві кримінальні провадження. І сьогодні в рамках одного з них було проведено ряд обшуків, їх близько 20, в тому числі, за місцем проживання Ігоря та Олега Гладковских, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян», – сказав Ситник.

Зазначимо, що він перелічив тих, хто фігурував у журналістському розслідуванні про корупцію в «Укроборонпромі», і підкреслив, що справи відкриті на підставі цього розслідування, в якому фігурувала листування.

При цьому Артем Ситник особливо підкреслив: «До цього тих даних, які містяться в тій переписці, ми не мали». Раніше голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що НАБУ могло приховувати документи щодо корупції в «Укроборонпромі», які спливли в журналістському розслідуванні.

5 березня Холодницький в телеефірі сказав: «Я хочу послухати стан слідства по кожному з цих виробництв, бо у мене, як у керівника САП, питання про наявність в матеріалах справи низки документів, якими, за інформацією джерел, НАБУ володіло ще два роки тому і чомусь приховав від прокурорів документи. Зараз ми це з’ясовуємо».

У той день Президент Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Це сталося після того, як журналісти програми «Наші гроші» заявили про багаторічну схемою, до якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Розслідування вийшло на сайті Bihus.Info.

Журналісти стверджують, що їх фігуранти розслідування організували постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Нібито, державні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-прокладок за цінами, завищеними в кілька разів. Таким чином група нібито отримала від «Укроборонпрому» не менше 250 млн грн. У НАБУ заявили, що у них не було матеріалів, наведених в останніх випусках програми «Наші гроші» про корупції в оборонній сфері. Опубліковані дані могли міститися в розслідуванні військової прокуратури.

Однак, так співпало, що посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила про необхідність звільнити з посади главу САП Назара Холодницкого, на підставі торішніх звинувачень на його адресу. А корупцію в «Укроборонпромі» вона закликала негайно розслідувати, і порушити кримінальні справи. «Уряд України також має негайно профінансувати повний аудит «Укроборонпрому» та розсекретити державне оборонне замовлення максимально можливим чином», – підкреслила пані посол.

Таку заяву перед виборами експерти розцінили як сигнал про відсутність підтримки Петра Порошенка з боку Вашингтона. «Це, поза всяким сумнівом, «чорна мітка» для Порошенка і Луценка», – вважає експерт Андрій Головачов.

Раніше голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський зазначав: «Концерн повністю залежний від Президента і його команди. Підприємство фактично веде свою офіційну діяльність, про яку вони пишуть в прес-релізах. І також у них є неофіційна – та, яку ми бачимо в журналістських розслідуваннях».

«Чекайте, буде цікаво»

Гліб Канєвський вважає, що розслідування корупції у «Укоборонпроме» нічого не дасть. «Шанси, що за чинної влади розслідування буде завершено – нульові. Зараз військова прокуратура веде 700 виробництв за державним підприємствам концерну «Укроборонпром», а вироків за ним – нуль», – зазначає він.

Тим не менш, Президент Петро Порошенко і генпрокурор Юрій Луценко на засіданні РНБО заявили, що журналісти програми «Наші гроші» оприлюднили інформацію про розкрадання в «Укроборонпромі» за кілька тижнів до закінчення розслідування, а їх сенсація ґрунтується на витоку фактів з матеріалів справи в правоохоронних органах.

Заява глави ГПУ розвеселило одного з авторів розслідування розкрадання коштів в оборонній сфері Дениса Бігуса. «Але це ще не все. І не зовсім так, Юрій Віталійович. Поговоримо в ефірі в понеділок», – заявив Бігус, анонсуючи фінальну серію гучного розслідування.

Глава САП Назар Холодницький так само анонсував появу якоїсь інформації. «Чекайте, буде цікаво в понеділок», – заявив він.

Як пише The Newsroom, в новій частині розслідування буде висвітлено роль правоохоронних органів у справі. Одним з її фігурантів, нібито, є агент НАБУ.

Поки в розслідуваннях НАБУ фігурують понад 10 державних підприємств оборонної промисловості. За попередніми оцінками, через корупційних схем державі було завдано шкоди в розмірі мільярда гривень. Ці факти корупції детективи розслідують в рамках 25 кримінальних проваджень.

Політичний оглядач Руслан Бизяев вважає, що розслідування триватиме, але завершиться воно в цьому році – невідомо. «Оскільки дане розслідування отримала громадський резонанс, воно буде продовжуватися і далі, так як його фігуранти заявляють про свою готовність до співпраці з правоохоронними органами. Але завершиться воно в цьому році – велике питання», – говорить експерт.

Він зазначає, що купити деталі до радянської техніки можна або в країнах колишнього Варшавського договору, або на Заході через посередників, або в Росії. «Якщо ж номенклатуру можна купити в країнах колишнього Варшавського договору, ні через посередників, залишається вести закупівлі безпосередньо через Росію», – говорить експерт.

Олег Гладковський 27 лютого, в телеефірі визнав, що Україна дійсно купує запчастини для військової техніки в Росії. «На жаль, багато комплектуючих неможливо виробляти. Це складно технологічно, і я дійсно підтверджую, що частину ми завозимо звідти, де вона проводиться», – сказав Гладковський.

Політичний оглядач Роман Романюк зазначив, що Олег Гладковський не чужа людина Петру Порошенку. «Це людина, з яким Петро Олексійович практично прожив життя і будував бізнес у 90-х роках. Ігор Кононенко (соратник і армійський друг Петра Порошенка – авт.) привів його ще десь в 1992 році, вони були одногрупниками», – розповів Романюк.

За його даними, причиною звільнення Гладковського була боротьба всередині команди. «Штабісти, які займаються виборами, донесли Президенту, що якщо не полетять голови оточення Гладковського, полетить голова його самого. Порошенко вибирав між Гладковским і своїм майбутнім можливим президенством», – сказав він в телеефірі.

Політолог Олексій Якубін вважає, що Президент намагається відмежуватися від скандалу. «Тема «мародерства на крові» для рейтингів Президента є дуже небезпечною. Вона б’є в серце його виборчої кампанії, яка побудована навколо армії. Його виборець був готовий прощати газові схеми та інші маніпуляції, але не розкрадання в оборонній галузі», – говорить він.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що «це – технологія скидання баласту», зазначивши, що негативний ефект від скандалу все одно неминучий. «Опозиція буде використовувати цей скандал проти Президента. Тому все одно якісь іміджеві і можливо рейтингові втрати будуть неминуче», – заявив він в ЗМІ.