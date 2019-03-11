Економіка Туреччини вперше за десятиліття впала в рецесію

Торгова війна зробила імпорт дорожче.



Економіка Туреччини в кінці минулого року впала в рецесію. Про це повідомляє офіційна служба статистики країни.

Економіка в четвертому кварталі 2018 року скоротилася на 2,4% порівняно з попереднім кварталом. Вона скоротилася на 1,6% у попередньому кварталі, а два квартали падіння зростання ВВП – визначення рецесії.

Міністр фінансів Туреччини Берат Албайрак заявив, що найгірше вже позаду, і він очікує, що економіка повернеться до зростання до кінця цього року.

Торгова війна з США призвела до різкого падіння валюти Туреччини, що зробило імпорт набагато дорожче.

В минулому році США ввели митні тарифи на турецьку сталь і алюміній, з-за чого Туреччина ввела мита на товари із США на суму $1,8 млрд.

5 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вивів Індію і Туреччину з програми США, яка дозволяє країнам експортувати тисячі товарів в США без сплати мита.