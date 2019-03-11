Пасажирка змусила льотчиків повернути літак, забувши немовляти в аеропорту

Жінка згадала про дитину вже коли літак був у небі.



Літак саудівського авіаперевізника Saudi Arabian Airlines незабаром після зльоту змушений був повернутися в аеропорт імені короля Абдель Азіза в Джидді з-за пасажирки з Саудівської Аравії, яка пригадала про забутого в аеропорту грудному дитині.

Портал розмістив запис переговорів між командиром повітряного судна і диспетчером, під час якої чути, як у відповідь на прохання повторити причину повернення в аеропорт вильоту пілот роздратовано каже, що одна з пасажирок забула дитини в будівлі терміналу і відмовляється продовжувати політ.

Була забудькувата пасажирка як-то покарана за свою неуважність, не повідомляється.