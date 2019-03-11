Повне позорище

Про ідіотську Універсіаду в Красноярську добре написав Шуліка на «Спортсе»: «Історія з Універсіадою ще гірше впливає на репутацію російського спорту, ніж допінговий скандал. В ньому дійсно можуть бути різні думки, оцінки і трактування, які ми, власне, і чули. Деякі все списують на русофобію і стверджують, що допінг п’ють усі, а карають тільки Росію. У випадку з змаганнями у Красноярську однозначно ніхто, крім Росії, подібний треш не творить».

Але і він пом’якшує: всі ці розсипи медалей, які добувають під виглядом «студентів» професіонали «для Росії» — причому в одному з найбільш забруднених міст в світі, — вони впливають не стільки на репутацію «російського спорту», скільки на репутацію самої Росії.

І головне, що таке опошливание Універсіад РФ проводить не вперше: до цього такий же цирк влаштували 4 роки тому в Казані. Але в Красноярську відбулося подвоєння ідіотизму — потьомкінське село в квадраті: Казань адже хоча б місто, більш-менш придатний для життя. Чого не скажеш про Красноярську — одному з найбільш забруднених міст світу, в якому регулярно оголошують «режим чорного неба». Офіційний термін, чистий Оруелл! І ось такий місто — з чорним небом — зробили «спортивною столицею Росії», вклавши в цю справу 80 млрд рублів, 4 річних бюджету Красноярська. Хоча в Красноярську значну частину року не те що займатися спортом — там і просто перебувати небезпечно для здоров’я.

Однак для «дорогих іноземних гостей» оточують місто заводи на час Універсіади притушат свої котли — щоб було менше викидів. Лицемірство фантастичне. Професійні допингеры під виглядом студентів-любителів і задушливі заводи під виглядом фіалок — ось така в Росії Універсіада.

Підсумок, здається, трохи передбачуваний — Росію просто під тим або іншим приводом виб’ють з Універсіад, та й все. Повна ганьба.