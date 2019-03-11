Як в Японії держава управляє економікою

Сьогодні дізнався дві історії про те, як в Японії здійснюється, кажучи нудним мовою, державне регулювання економічних процесів. Міністерство транспорту країни, наприклад, буде з цієї весни ліцензувати системи автоматичного гальмування автомобілів на одному умови. Якщо машину до всього іншого навчать ще й самостійно зупинятися на швидкості до 60 км на годину, якщо перед нею на відстані в трійку метрів несподівано вискочить невидимий до цього осіб. І при освітленні менше 1 люкси — тобто тільки при світлі місяця.

В Японії число загиблих на дорогах неухильно падає: у середині 90-х їх було 10 тисяч в рік. У 2018-му — сильно менше 3,5 тисяч при населенні понад 126 мільйонів. Але скорочення, кажуть, йде в основному за рахунок зростання безпеки тих, хто «всередині машини» — більш досконалі подушки безпеки, матеріали і планування кабіни, краща організація дорожнього руху. А ось з тими, хто «поза машини», — поки, за японськими мірками, не все в порядку. На них припадає 35 відсотків загиблих на дорогах, і ця цифра ніяк не хоче сокрашаться.

Коротше, влади вказали автомобілебудівних корпорацій орієнтир. Системи автоматичного гальмування зараз в країні у великій моді, на них є попит на ринку — так що прошу додати до них нові, необхідні суспільству функції. А інакше не пройдете сертифікацію, відстанете від більш спритного конкурента. Тим більше що грошей у виробників і продавців машин повно, технологічний потенціал величезний, так що впораються самі.

А ось в космосі поки потрібні масивні державні асигнування: Токіо, наприклад, задумав там налагодити справу по вилову і знищенню великого, особливо небезпечного орбітального сміття. Ну, скажімо, що бовтаються навколо Землі в чималій кількості останніх ступенів ракет завдовжки по 10-12 метрів кожна. Поки знищувати їх ні в кого не виходить, але японці вірять, що проблему вирішать. У 2024-25 роках вони мають намір запустити першого орбітального мисливця — він повинен спихнути на спадну орбіту гігантський шматок космічного заліза, щоб той мирно згорів в атмосфері. Проект з самого початку буде державно-приватним, з поступовою повною приватизацією. У Токіо вірять, що розчищення орбіти від сміття стане прекрасним високотехнологічним бізнесом близького майбутнього. І допоможуть його розкручування з держбюджету — поки приватники тиснуться, не маючи можливості розраховувати на швидку віддачу.