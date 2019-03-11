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В Баку з-за “бомби” екстрено сів літак

11.03.2019

В Баку из-за "бомбы" экстренно сел самолетУ салоні літака знайшли записку.

До списку серйозних авіаподій останніх днів додалося ще одне: здійснив екстрену посадку літак Airbus A321−231, що виконував рейс з Бахрейна в Москву. Лайнер «Уральських авіаліній» приземлився в столиці Азербайджану.

Сідати в Баку в аеропорту імені Гейдара Алієва екіпаж вирішив, оскільки в салоні літака знайшли записку, що попереджає про бомбу на борту. Ознайомившись з попередженням, пілот оголосив від екстреної посадки. В аеропорт призначення борт відправиться лише після того, як лайнер оглянуть представники екстрених служб.

Пасажири були виведені з літака. Біля аеробуса виставили поліцейський кордон.

Небезпечних предметів на борту не виявилося, але вже встановлений чоловік – гаданий автор записки, залишеної в туалетній кабінці. Громадянина затримали.

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