В Баку з-за “бомби” екстрено сів літак

У салоні літака знайшли записку.



До списку серйозних авіаподій останніх днів додалося ще одне: здійснив екстрену посадку літак Airbus A321−231, що виконував рейс з Бахрейна в Москву. Лайнер «Уральських авіаліній» приземлився в столиці Азербайджану.

Сідати в Баку в аеропорту імені Гейдара Алієва екіпаж вирішив, оскільки в салоні літака знайшли записку, що попереджає про бомбу на борту. Ознайомившись з попередженням, пілот оголосив від екстреної посадки. В аеропорт призначення борт відправиться лише після того, як лайнер оглянуть представники екстрених служб.

Пасажири були виведені з літака. Біля аеробуса виставили поліцейський кордон.

Небезпечних предметів на борту не виявилося, але вже встановлений чоловік – гаданий автор записки, залишеної в туалетній кабінці. Громадянина затримали.