Парубій про підвищення тарифів: Через рік про це вже ніхто не згадає

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що вже через рік “ніхто не буде пам’ятати про тарифи”. Про це він повідомив у ході погоджувальної ради, трансляцію якого вели українські телеканали.

Парубій підкреслив, що декомунізація, церковні закони і мовний законопроект – це базові речі для держави, які будуть пам’ятати завжди.

“Ви повідомили гарну новину – вже немає жодного пам’ятника Леніну в Україні, перейменовані міста. Я хочу вам сказати одну річ: ніхто не буде пам’ятати через рік, через 10-20 років, які були тарифи в Україні навесні цього року. Але речі, які ми приймаємо, – це речі фундаментальні для розвитку та майбутнього нашої держави. Так само, як була прийнята декомунізація, так само, як був прийнятий закон про освіту, про квоти, про церкви, так само буде прийнятий закон про українську мову”, – заявив він.