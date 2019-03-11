У Росії активіст встановив могилу Путіна біля будівлі СК РФ

У російських Набережних Челнах силовики затримали активіста за установку “надгробки” президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє МБХ медіа з посиланням на правозахисника Рузиля Мингалимова.

Активіст Карім Ямадаєв нібито “інсталяцію у вигляді могили” Путіна біля входу в будівлю Слідчого комітету РФ.

Щодо Ямадаєва було складено протокол за статтею про повторне порушення порядку проведення акції. По цій статті активісту загрожує до 30 діб позбавлення волі і до 300 тисяч рублів штрафу (майже 120 тис грн).

“Вчора Каріма забрали з дому в шість годин вечора”, – розповів правозахисник. За версією слідства, активіст встановив “надгробок” 10 березня з 5:00 до 7:00.

Повідомляється, що суд над активістом призначили на 12 березня. Раніше Ямадаєва вже затримували і заарештовували на 8 діб за інсталяцію “Пам’ятник жертвам політичних репресій” в Набережних Челнах, де він зобразив Володимира Путіна, що підноситься над політв’язнями.