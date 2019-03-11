Задушливий світ пропаганди

Одна з особливостей авторитарних режимів, що підконтрольні державі ЗМІ формують своєрідну, яка відрізняється від загальносвітової новинну порядку денного.

Це, звичайно, що особливо характерно для ідеологічних режимів, при яких багато подій ігноруються просто тому, що виходять за рамки їх картини світу. Але і персоналистским диктатурам не чуже.

Наприклад, у нас практично повністю ігноруються масові виступи в Алжирі проти п’ятого терміну президента Бутефліки. Адже Путін теж може піти на п’ятий термін, а прив’язати ці виступи до «підступам США» досить важко навіть для російських ЗМІ.

Майже нічого — про розгром останньої територіальної бази ИГИЛ (терористична організація, заборонена в Росії — ред.) курдами за підтримки коаліції. Адже це Путін переміг ИГИЛ. Якщо які-небудь правозахисники повідомили, що в ході операції загинули мирні жителі, то це привернуло б увагу в Росії, але правозахисники, як на зло, мовчать.

Залишається розповідати про російських тріумфи на другорядних спортивних заходах; про нейтральних події начебто авіакатастроф і погодних аномалій; ну і, звичайно, «що там у хохлів».

Та частина населення, яка прив’язана до загальнодоступного телебачення як до джерела інформації, все глибше занурюється в маленький і задушливий світ, створений пропагандою.