У Туреччині оштрафували десятки кораблів, загрязнявших Чорне і Мармурове моря

Сума штрафів сягнула 1,05 млн доларів.



Стамбульський міський округ протягом минулого року призначив штрафи 87 кораблям, які забруднюють Мармурове і Чорне моря твердими, нафтовими і баластними відходами.

Загальна сума штрафів сягнула близько 1,05 млн доларів. Суду, скидають відходи, які можна побачити неозброєним оком, негайно штрафують, а суду, запідозрені в скиданні більш небезпечних відходів – після підтвердження порушення шляхом лабораторного аналізу.

У грудні 2018 року Туреччина внесла зміни в екологічне законодавство, які передбачають, що судна, які забруднюють моря забрудненим баластом, твердими відходами та відходами нафтопродуктів, як і у випадку з побутової водою, отримають штрафи в 12 разів більше в порівнянні з попередніми нормами.

Рекордний штраф, накладений на судно в рамках нових екологічних норм, склав приблизно $495 тис.