Меркель “поквапили” з передачею канцлерства

Зміна канцлера має відбутися якомога раніше.



Консервативне крило блоку ХДС/ХСС Werte Union закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель як можна раніше передати владу своєму наступнику, голови ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. З таким закликом виступив лідер Werte Union Олександр Міч в інтерв’ю баварської газеті Passauer Neue Presse.

“Я припускаю, що СДПН покине коаліцію в паніці не пізніше ніж після регіональних виборів у східних землях. ХДС повинен підготуватися до цього і активно проводити зміни в офісі канцлера”, – сказав Міч.

За його словами, зміна канцлера має відбутися якомога раніше.

“Було б краще для ХДС, якщо б пані Меркель впорядковано і як можна швидше передала владу Крамп-Карренбауэр”, – сказав Міч. За його словами, тоді б лідер ХДС могла б з оновленим кабінетом ініціювати необхідні зміни у політиці Німеччини, зокрема, економічної та міграційної.

Werte Union вже давно критикує Меркель за її міграційну та іншу політику. І хоча група становить меншість у ХДС, її заклик до канцлера відійти від справ відображає зростання настроїв у партії, що Меркель має передати естафету влади краще “раніше, ніж пізніше”.

Минулого тижня розмови про можливе дострокове припинення канцлерства Меркель почалися, коли провідні члени СДПН повідомили тижневику Der Spiegel, що вони не будуть голосувати за Крамп-Карренбауэр як за канцлера, якщо Меркель вирішить піти до закінчення строку повноважень у 2021 році.