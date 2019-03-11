США внесли в санкційний список російсько-венесуельський банк

Банк помічений у спробах обійти санкції.



Міністерство фінансів США внесло в санкційний список російсько-венесуельський банк Єврофінанс Моснарбанк з-за порушення санкцій проти Венесуели.

За даними Мінфіну, банк, заснований російським і венесуельським урядами, помічений в спробах обійти санкції США стосовно венесуельської державної компанії PdVSA.

“Сполучені Штати продовжать робити дії проти іноземних фінансових інститутів, які підтримують незаконний режим Мадуро і сприяють економічному краху і гуманітарної кризи, від якого страждає народ Венесуели”, – сказалминистр фінансів Стівен Мнучин.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що іноземні банки зіткнуться з американськими санкціями, якщо вони будуть надавати допомогу уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Адміністрація США та уряди інших країн визнали спікера Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. США ввели санкції відносно венесуельської нафтогазової компанії PDVSA і ряду високопоставлених урядових чиновників і силовиків з оточення Ніколаса Мадуро.