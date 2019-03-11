Латвія побудувала паркан на кордоні з Росією

Угоду про будівництво було підписано в 2015 році.

Проект передбачає зміцнення всієї латвійсько-російського кордону протяжністю понад 282 км. Загальна вартість будівництва становить понад 21,1 млн євро.

Латвія завершила роботи по будівництву 93-метрового паркану на кордоні з Росією, повідомляє латвійська Державна прикордонна служба в понеділок, 11 березня. Висота загороди з колючого дроту досягає на деяких ділянках 2,7 метра.

Угоду про будівництво було підписано в 2015 році. Проект передбачає зміцнення і модернізацію всієї латвійсько-російського кордону протяжністю 282,6 км. Крім паркану передбачається також зведення дерев’яних містків, патрульних стежок і будок, контрольних смуг та інших споруд.

Загальна вартість будівництва перевищує 21,1 млн євро. Завершити роботи планується до 2020 року. Так як на ділянках, де був встановлений паркан з колючого дроту знизилася кількість порушень, було вирішено звести такий паркан ще на 100 км кордону, де він раніше не передбачався. На це буде потрібно додатково 5,6 млн євро, які поки що не були виділені з держбюджету.