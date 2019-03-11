Трамп запропонував урізати фіндопомогу іншим країнам

Трамп закликає законодавців скоротити витрати Держдепартаменту на 23%.

Президент США Дональд Трамп просить Конгрес зменшити об’єм інформації, що надається іноземним державам допомоги на 13 млрд доларів у 2020 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня.

За його словами, адміністрація просить скоротити безліч “марнотратних і неефективних програм.

“У цьому бюджеті міститься запит на скорочення іноземної допомоги на 13 млрд доларів. На даний момент в Держдепартаменті є 85 програм культурного обміну, і їх кількість майже подвоїлися з 2004 року”, – сказав він.

У бюджетному запиті, який опублікував Білий дім, Трамп закликає законодавців скоротити витрати Держдепартаменту на 23%.

Нагадаємо, у запиті йдеться про пріоритети нинішньої адміністрації. Законодавці Палати представників (нижньої палати парламенту) і Сенату (верхньої палати) розробляють і затверджують урядові витрати, після чого підсумковий документ підписує або відхиляє президент.

В цілому бюджетний запит направлений в Конгрес в розмірі 4,7 трлн доларів. Трамп просить збільшити витрати на оборону на 34 млрд доларів – до 750 млрд доларів, але скоротити всі невійськові витрати міністерств і відомств на 5%, щоб знизити дефіцит бюджету (понад 1 трлн доларів).

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп планує попросити Конгрес виділити ще 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Зазначалося, що вказана сума в шість разів перевищує погоджені з Конгресом витрати на стіну за останні два роки, а також на 6% більше тих грошей, які президент США планував витратити після оголошення режиму НС.