США назвали свою мету в КНДР

Вашингтон торкався даний аспект проблеми з Пхеньяном.

Північна Корея повинна ліквідувати всі запаси зброї масового знищення, які у неї є. Саме цього від Пхеньяну домагається Вашингтон, заявив спецпредставник США по КНДР Стівен Бигэн.

Виступаючи 11 березня на конференції у Фонді Карнегі у Вашингтоні, він назвав метою прийнятих перш резолюцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР сприяння “знищення програм створення біологічної та хімічної зброї”.

“Це частина загального процесу, яким ми займаємося”, – підкреслив Бигэн.

У зв’язку з цим він уточнив, що Вашингтон торкався даний аспект проблеми з Пхеньяном.

“Ми обговорювали це питання з сіверянами. Це не ново. І з нашого боку було б великим недоглядом, якби ми залишили які-небудь зброю масового знищення за рамками рішення, прагнучи дійсно перетворити Корейський півострів”, – додав американський дипломат.