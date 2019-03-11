Українцям надсилають повідомлення, в яких сказано, що субсидії монетизуються за дорученням Порошенко

Українцям почали приходити повідомлення від Мінсоцполітики щодо виплати субсидій у готівковій формі.

У повідомленні говориться, що механізм виплати субсидій у готівковій формі вводиться на виконання указу президента Петра Порошенка та згідно з постановою Кабінету міністрів.

Питання даних повідомлень піднімався на сьогоднішній погоджувальній раді голів фракцій і груп у парламенті. Зокрема голова фракції «Відродження» Віктор Бондар показав контракт з Укрпоштою, яка зобов’язана всім субсидиантам розіслати повідомлення про те, що монетизація — це досягнення Порошенко. За словами Бондаря, на разсылку даних листів буде витрачено 32 млн гривень.