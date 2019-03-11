Криза найдавнішої професії: у Києві скоротилася кількість повій

Останнім часом Київ перетворюється на вкрай цнотливий місто. Принаймні на такі висновки наштовхує опублікована статистика. Якщо вірити їй, за останні шість років кількість повій скоротилося в 26 разів.

Зокрема, за весь 2018 рік поліцейські зафіксували всього 87 випадків проституції. Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на посаду депутата Олександра Пабата в Facebook.

Для порівняння — в 2013 році таких випадків було аж 2 295. А в 2014 році тіньовий бізнес задоволень показав навіть незначне зростання, досягнувши позначки в 2 659 адміністративних актів. Після цього проституція в Києві пішла на спад. Особливо яскраво виглядає порівняння 2015 і 2016 років — 1 434 і 125 випадків відповідно.

У 2019 році офіційна статистика є лише за січень, хоча там все одно немає ні єдиного випадку затримання за проституцію. Хоча самі поліцейські звітували про накриття декількох борделів. З чим пов’язаний такий казус — невідомо.