Трамп запросив ще більше грошей на будівництво стіни

Бюджетний план Трампа також закликає до 5-процентному збільшенню фінансування Пентагону.

У своїй бюджетній заявці президент США Дональд Трамп закликав виділити 8,6 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою в цілях скорочення нелегальної імміграції.

Як зазначає кореспондент «Голосу Америки» Кен Бредемайер, вимога Трампа виділити кошти на будівництво стіни віщує нову битву з законодавцями в майбутні місяці третього року його президентства. Видатні представники Демократичної партії відразу ж обіцяли блокувати фінансування стіни.

Бюджетний план Трампа також закликає до 5-процентному збільшенню фінансування Пентагону і 5-відсоткового скорочення його невійськових витрат, але не передбачає скорочень бюджету популярних програм у сфері охорони здоров’я та пенсійного забезпечення. Військові витрати пропонується збільшити з 715 до 750 мільярдів доларів.

За словами високопоставленого представника адміністрації, план закликає провести скорочення у багатьох програмах, які Білий дім вважає «марнотратними».

Незважаючи на це, за прогнозами адміністрації, дефіцит бюджету в наступному фіскальному році складе 1,1 трильйона доларів.

Трамп програв перший раунд боротьби з Конгресом з приводу фінансування стіни: законодавці відмовилися виділити кошти конкретно на цей проект, хоча виділили 1,4 мільярда доларів на зведення загороджень. У підсумку Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб отримати гроші в обхід Конгресу, задіявши кошти з інших джерел.