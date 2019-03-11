Політолог: Дії Нацкорпуса підривають авторитет Авакова перед американцями

Чиновники Адміністрації президента мають спотворене уявлення про реальних політичних процесах в країні. Тому будь-який факт вони схильні трактувати як змову проти президента України Петра Порошенка. Не стали винятком і події в Черкасах. Про це в коментарі для InfoResistрассказал політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

За його словами, зіткнення між Нацкорпусом та органами правопорядку були не вигідні міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

«Я думаю, що якийсь участь Авакова тут можливо і є. Але він не зацікавлений у, скажімо так, дуже серйозних масштабних конфліктах. У тому числі і тому що це створює проблеми у відносинах між поліцією і Нацкорпусом. Не треба забувати, що він міністр внутрішніх справ. Тому це проблема і для нього теж. Якщо поліцейські будуть страждати, то від цього буде страждати і авторитет Авакова. Я думаю, що тут є інтереси і Білецького, і Нацкорпуса. Вони за рахунок цих акцій хочуть підняти свою, скажімо так, рейтинг і свою популярність у суспільстві», — сказав він.

Твердження про те, що полк «Азов» і Нацкорпус – це підрозділи МВС, Фесенко називає міфом.

«Це такий же міф як міф, що Зеленський — маріонетка Коломойського. Зв’язок є і вплив Коломойського є, але він не маріонетка. Точно також Білецький — не маріонетка Авакова. У нього є власні інтереси. Просто як би кон’юнктурно вони пов’язані і за життя вони пов’язані. Але треба враховувати, що у Білецького і у Нацкорпуса є свої інтереси. Плюс, ось цей конфлікт, про який не можна забувати. Рядові учасники національних дружин і поліцейські це класові вороги. Це люди, які мають протилежні інтереси і погляди на життя», — зазначив політолог.

Спроба представити подію тільки як ілюстрацію конфлікту між президентом і міністром – це наслідки спотвореного уявлення про реальності в АП, вважає експерт.

«В адміністрації президента всі бачать в спотвореному вигляді. Всі. В тому числі і це. Тому, я думаю, що тут не можна зводити все до Авакову. Я кажу, вплив Авакова є і такі сигнали з боку Авакова можуть бути, але як би Він не зацікавлений у масштабних серйозних конфліктах. Тому що це створює проблеми для нього теж. У тому числі і ось ці всі акції Нацкорпуса, заяви лихі, це підриває його авторитет перед американцями. Тому, я кажу, що я не поділяю точку зору, що це все тільки Аваков. Це не так. Багато дії Нацкорпуса суперечать інтересам Авакова», — резюмував Володимир Фесенко.