Бігус про схеми в оборонці: НАБУ – найбільше розчарування

Майже всі українські правоохоронні органи розслідували махінації групи Жукова-Гладковського.

Проект “Наші гроші” з Денисом Бігусом опублікував фінальний епізод розслідування про махінації з закупівлями в оборонній сфері, в якій стверджується, що українські правоохоронні органи роками знали про махінації групи Жукова-Гладковського і або закривали кримінальні справи за їх фірмі Оптимумспецдеталь, або спускали на гальмах розслідування.

«Податкова Нацпол, СБУ, прокуратура, НАБУ… Всі вони починали, але чи ховали, або спускали на гальмах розслідування. А якщо покопатися в реєстрі судових рішень, то стає зрозумілим інше – ці розслідування «скисали» не безкоштовно», — йдеться в розслідуванні.

За інформацією журналістів, ділки «співпрацювали» зі слідчим київського СБУ Дмитром Москаленко: «Він організовував хлопчикам необхідні документи СБУ і прокуратури, ще міг на прохання Рогози наїхати на директора оборонного заводу ну і взагалі вирішував питання».

За даними розслідувачів, хабара в СБУ поралися на постійній основі» нібито за безперешкодне проходження контрабанди.

Також справа «Жукова-Гладковського», йдеться у розслідуванні, «злила» військова прокуратура.

Вона почала розслідування за Оптимумспецдетали ще в 2015 році через невеликий поставки на 5 млн грн. Але тоді покарання понесла лише мешканка одного з сіл, який обманним шляхом змусили оформити на себе фірму, через яку оформлялися фіктивні поставки.

Ще одне розслідування за Оптимумспецдетали військова прокуратура почала в 2017 році. Тоді трьом заводам були нібито нанесені збитки у розмірі 300 млн грн. Але і тоді в прокуратурі «не побачили розтрати» і передали справу до ГФС.

Під час третього розслідування за Оптимумспецдетали військової прокуратури, «як тільки прокурори наближаються до реальних організаторам і до Гладковскому, все не просто зупиняється». «Військова прокуратура починає зачищати навіть сліди того, що велося якесь розслідування», — кажуть журналісти. Наприклад, з Єдиного реєстру судових рішень вилучається постанова суду про обшуки на Укроборонпромі.

За словами Бігуса, протягом трьох років Генпрокуратура знала про «схемою» Укроборонпромі «про те, що в самій прокуратурі хлопчики закривали справи за 20-ку».

Також журналісти стверджують, що знало про схемі і в НАБУ. У 2016 році там нібито склали список ненадійних компаній і розіслали його керівників оборонних підприємств. У списку була також Оптимумспецдеталь, що дуже не сподобалося Жукову. Він зажадав від Рогози, щоб НАБУ прибрало фірму зі списку.

У другому листі НАБУ за підписом першого заступника директора бюро Гізо Углавыфирмы Оптимумспецдеталь вже немає в списку ненадійних компаній.

За інформацією проекту, бюро навіть видало довідку Оптимумспецдетали про те, що детективи цю фірму в список ненадійних компаній не включали, хоча директор Артем Ситник стверджував, що подібних документів НАБУ не видає.

За словами журналістів, Рогозу підтримував контакт з НАБУ через свого давнього друга, позаштатного співробітника бюро Євгена Шевченка, який нібито вкладав свої гроші в «бізнес» Оптимумспецдетали.

Розслідувачі стверджують, що в листуванні учасників угруповання є «вказівка на платність послуг НАБУ.

Бігус назвав бюро участь в цій історії «найбільшим розчаруванням».

У попередній, третьої, частини Наших грошей корупції в оборонній сфері мова йде про те, що в 2017 році «угруповання Жукова-Гладковського-молодшого» поставила державної компанії Укрспецекспорт російські деталі для літаків за ціною, завищеною в сім разів. З цієї угоди нібито отримали відкати тодішній директор компанії Павло Букін і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.