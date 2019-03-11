У Харкові дівчина не заплатила в ресторані роздяглася перед копами і станцювала стриптиз

У Харкові клієнтка ресторану відмовилася платити, а перед прибулими співробітниками поліції оголилася і станцювала стриптиз.

Інцидент стався сьогодні, 11 березня, в «Якіторії» на вул. Квітки-Основ’яненка. Молода клієнтка відмовилася платити, через що довелося викликати патрульних. Але перед поліцейськими вона зняла з себе весь одяг.

«Дівчина влаштувала справжню істерику — мовляв, ось вам, забирайте все. При цьому вона милувалася собою в дзеркалі, то сідала на підлогу, то вибігала з закладу. Заспокоїти дівчину не вдалося, тому патрульні викликали спеціальну бригаду медиків», — йдеться в повідомленні.

— Хуев Салтівка | Харків (@h_saltovka) 11 березня 2019 р.

Користувачі соцмереж відзначають, що, ймовірно, харків’янка перебувала у стані наркотичного сп’яніння. При цьому автор відео в замітці в соцмережах повідомляє, що з неадекватною клієнткою був ще й дитина. Але в прес-службі Управління патрульної поліції в Харківській області цю інформацію не підтверджують, кажуть, дівчина була одна.