У Києві просять демонтувати пам’ятник дружби між Києвом та Москвою на Теремках

На сайті Київради з’явилася петиція з пропозицією демонтувати пам’ятник дружби між Києвом та Москвою у Голосіївському районі Києва на вулиці Якубовського. Автор петиції пропонує встановити на цьому місці пам’ятник воїнам АТО.

«Нагадую для тих, хто забув: йде 5-й рік війни з Росією! На цьому місці пропонується встановити пам’ятник героям АТО, ООВ або інший патріотичний монумент. Щоб діти, які там гуляють зі своїми батьками, пам’ятали, в якій країні вони живуть і завдяки кому. Заздалегідь вдячний всім, хто підтримає петицію», — йдеться в повідомленні.

Петиція вже набрала 89 підписів з необхідних 10 тисяч.