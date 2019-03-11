Зеленський заявив, що готовий працювати під відеоспостереженням, але «є серйозний момент»

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський у разі своєї перемоги на виборах готовий поставити у своєму робочому кабінеті камеру відеоспостереження. Про це він заявив в ході обговорення з експертами теми інновацій, стартапів і IT-сектора в Україні. Відповідне відео опубліковане на Yutube-каналі «Зе! Президент».

Під час розмови про те, що інформація про те, хто відвідує главу держави повинна бути відкрита, у Зеленського запитали, чи готовий він оснастити свій кабінет на Банковій відеокамерою.

«Звичайно, я готовий. Але є серйозний момент. Це держбезпека. Це серйозний момент», — сказав він.

На цьому відео обривається.

Нагадаємо, біля будівлі, де знаходиться офіс Зеленського, поліцейські знайшли елементи апаратури прослуховування. За словами радника глави МВС Антона Геращенка, знайдені прослуховуючі пристрої видають тільки по ліцензії СБУ. У свою чергу спецслужба заявила, що кандидати у президенти не прослуховує.