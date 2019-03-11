У Відомстві заявили, що знають, як збільшити надійність доріг

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ знайшов спосіб збільшити термін служби доріг на 20%. Про це написав у своєму Facebook заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Так, за його словами, продовжити термін експлуатації доріг можна, змінивши норми складу асфальтобетонної суміші — додавати матеріал для будівництва доріг модифіковані бітуми.

«Спочатку — на найбільших трасах, загальнодержавних дорогах і основних магістралях. І по можливості робити це на всіх дорогах. За експертними оцінками, це дозволить до 20% продовжити термін служби доріг», — заявив він.

Парцхаладзе розповів, що ефективність модифікованого бітуму вже була доведена в дорожньому будівництві. У нього висока тепло – і морозостійкість, еластичність і міцність.