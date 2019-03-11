У передвиборній газеті Порошенко екстрасенс радить, як захистити чоловічу потенцію від поганих політтехнологів — журналіст

У передвиборній газеті президента Петра Порошенка екстрасенс розповідає, як захистити чоловіче достоїнство і потенцію від негативного впливу політичних технологів. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив журналіст Євген Куксін і виклав відповідний скришот.

«В агітаційній газеті президента Петра Порошенка є стаття, в якій екстрасенс розповідає, як захистити чоловіче достоїнство і потенцію від негативного впливу політтехнологів», — написав він. З скриншта випливає, що вещунка Антолина Проминец вважає, що «ці вибори спустошать українських чоловіків». Також на цій сторінці розміщений «Любовний календар».

Фото: facebook.com