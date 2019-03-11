Гордон і Саакашвілі засмутили влада сенсаційною заявою

Дмитро Гордон анонсував інтерв’ю з Михеилом Саакашвілі.

В інтерв’ю програми на каналі «112» український журналіст Дмитро Гордон відповів на запитання користувачів про майбутній інтерв’ю з політиком Михеилом Саакашвілі.

«Ми вже зробили інтерв’ю з Михеилом Николозовичем. Робили його по скайпу. Хронометраж 2 години 15 хвилин. Міхеїл Саакашвілі був в США, я — тут, у Києві», — повідомив Гордон.

Крім того, журналіст додав, що інтерв’ю вийшло дуже цікавим і сенсація, яку він обіцяв, що там є.

«У нашій владі від цього інтерв’ю буде дуже поганий настрій — це я знаю точно. Тому що Саакашвілі проанасировал в інтерв’ю ряд дуже важливих речей», — додав Дмитро Гордон.

Очікується, що інтерв’ю Дмитра Гордона з Михеилом Саакашвілі буде опубліковано на YouTube-каналі «В гостях у Гордона» у вівторок, 12 березня, о 19.00.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Гордон висловився про нинішнього президента України.

Відомий український журналіст Дмитро Гордон прокоментував відносини України з Росією, а також розповів про подвійні стандарти, які нав’язуються нинішньою владою. Про це Дмитро повідомив в ефірі програми «112» каналі.

«Знаєте, що вони зараз говорять? Добре, що ми контрабандою запчастини завозили. Їх же не було, правильно, так і треба робити…», — каже Дмитро.

На що телеведучі помітили, що заявив про це сам генеральний прокурор, який повинен стежити за законом.

«Логіка в цьому є, але це ж не означає, що потрібно наварювати стільки бабок на цьому», — міркує Гордон.

Також ведучі програми помітили, що торгівля з Росією — це вже морально-етичний питання. Представники влади легко заявляють про те, що торгівля з Росією припинена і Україна не підтримує жодних стосунків з РФ.

«Це подвійні стандарти. Вони кажуть, що газ ми купуємо. А в кого ми його купуємо? А те, що у Білорусі закуповуємо купу всього, що у неї ніколи не було — це ж все російське. Ось це кляті подвійні стандарти», — пояснив Дмитро Гордон.