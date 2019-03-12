Україна Порошенко: генерал-хабарник Сергій Будник пішов на підвищення

Колишній начальник поліції охорони Сергій Будник, якого в 2017 році підозрювали у хабарі, призначений заступником голови правління Державної іпотечної установи.

Рішення про це ухвалили ще 27 лютого на засіданні Кабінету міністрів.

ДІУ займається рефінансуванням іпотечних кредиторів, з 2014 року його очолює Андрій Камуз.

Нагадаємо, 22 серпня 2017 року Будник був затриманий Службою безпеки України за підозрою в отриманні 96 тис. гривень хабара. За інформацією ГПУ, він через посередника вимагав, крім офіційних платежів, більше 80 тис. гривень щомісяця за надання послуг з фізичної охорони. У нього вдома знайшли 16 золотих злитків, 44 тис. доларів, 11,5 тис. євро.

На наступний день Генеральна прокуратура повідомила Буднику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. На затримання Будника активно піарився генпрокурор Юрій Луценко.

У грудні 2017 року ГПУ передала кримінальне провадження проти Будника в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка через кілька місяців закрила її за відсутністю складу кримінального правопорушення.