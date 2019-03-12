У поліцію надійшла інформація про чотирьох “сітках” кандидатів у Президенти

Повідомлення про так званих сітках в рамках передвиборної кампанії в поліцію надходили стосовно чотирьох кандидатів у Президенти.

Про це в програмі «Свобода слова» на телеканалі «ICTV» розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, кілька повідомлень надходило щодо Петра Порошенка і Юлії Тимошенко, по одному – щодо Сергія Тарути і Анатолія Гриценка. Зараз ця інформація перевіряється.

Міністр розповів схему однієї з таких «сіток»: агітатори вибирають близько 100 найбільш малозабезпечених громадян. Зв’язуються з ними і вивчають, чи будуть ці люди потенційно підтримувати їх кандидата. Інформацію про тих, хто готовий голосувати за цього кандидата, передають в местые органи соціального забезпечення з тим, щоб цим людям було виплачено по 1000 грн.

Після виплати потенційних виборців телефонують, щоб вони розуміли, завдяки кому вони отримали гроші.

Міністр додатково підкреслив, що мова йде про бюджетні гроші. Такі випадки зустрічаються по всій Україні, в тому числі, на Кевщине, Одеській, Харківській областях.