«Хочу подивитися, як вони з мішками награбованого будуть бігати»: боєць ВСУ Юлія Матвієнко розповіла, чому не проголосує за Порошенка

Президент Петро Порошенко перед виборами втрачає своїх вчорашніх прихильників з числа військовослужбовців.

Відома запоріжанка, військовослужбовець ЗСУ, а раніше волонтер Юлія Матвієнко написала гнівний пост-розчарування, в якому описала чому вона більше не буде голосувати на майбутніх 31 березня виборах президента за Петра Порошенка. Останніми краплинами, що переповнили чашу терпіння, стали скандали з розкраданням оборонного бюджету найближчим оточенням Порошенко з числа сім’ї Гладковских, а також кричущий випадок багаторазового зґвалтування ветерана АТО в бердянській виправній колонії з боку місцевого авторитету, злочини якого як писав «Акцент», ймовірно «кришували» у запорізькій обласній прокуратурі та місцевому Держбюро розслідувань.