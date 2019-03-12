Потрібно негайно розширити склад наглядової ради «Укроборонпрому» за рахунок фахівців НАТО – Порошенко

Сьогодні під час засідання РНБО в Києві щодо внесення змін у діяльність ДК «Укроборонпром», Верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко заявив, що необхідно терміново розширити склад наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Як вдалося з’ясувати кореспондентам , глава української держави Петро Порошенко запропонував розширити склад наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». За словами президента, це потрібно зробити за рахунок фахівців з інших країн світу.

Зокрема, говорячи на цю тему, український лідер заявив: «Я хочу запропонувати наступне: потрібно негайно вирішити питання щодо розширення штату наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» за рахунок міжнародних експертів з країн-партнерів, які є членами Північноатлантичного Альянсу. Адже Нам нема чого ховати від наших партнерів».