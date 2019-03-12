«Справа Гладковського»: військова прокуратура за $20 тис. припинила розслідування про крадіжку в «Укроборонпромі»

Розслідування проваджень про розкрадання в «оборонці», які вела військова прокуратура, тричі припинялося за півкроку до встановлення тих, хто стояв за корупційними схемами, зокрема – тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Головна військова прокуратура виявляла інтерес до діяльності групи, яка постачала контрабандні деталі на оборонні заводи України, проте всякий раз наслідок припинялося ще до встановлення високопоставлених посадових осіб, що стояли за корупційними схемами. Про це йдеться в черговій частині розслідування програми «Наші гроші».

Перше виробництво (2015-2016 роки) про фіктивних постачання вузлів на бронетанкові заводи завершилося судом над власницею підставної фірми «Промомаркет» Оленою Сірик. Мешканку віддаленого села, яка погодилася стати фіктивним директором компанії, оштрафували на 12 тис. грн.

У лютому 2017-го військові прокурори запідозрили учасників схеми в нанесенні чотирьох оборонним підприємствам збитків на суму 300 млн грн. В листуванні, що потрапила в розпорядження журналістів, колишній співробітник концерну «Укроборонпром» Віталій Жуков пропонував директору фірми «Оптимумспецдеталь» (постачальнику контрабандних запчастин) Андрію Рогози «закрити вп» (військову прокуратуру) за «двадцятку» (ймовірно, $20 тис.).

У підсумку прокурори перекваліфікували виробництво по статті «несплата податків» і передали його в Державну фіскальну службу, сказано в розслідуванні.

«Наші гроші» з’ясували, що після початку третього виробництва військова прокуратура отримала санкцію суду на обшук в держконцерні. Однак дані про те, чи вдалося вилучити документи про співпрацю «Укроборонпрому» з «Оптимумспецдеталью», з вільного доступу до реєстру судових рішень видалені, заявили автори розслідування.

«Тричі військова прокуратура бралася за незвичайну справу і тричі його ховала за півкроку до реальних організаторів, за півкроку до Гладковського (колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський. – «ГОРДОН»)», – сказала автор передачі Леся Іванова.

25 лютого програма «Наші гроші» опублікувала перші дві частини розслідування про розкрадання в оборонному секторі України. За даними журналістів, фігуранти схеми заробили мінімум 250 млн грн під час війни на Донбасі. Журналісти стверджують, що учасники групи за допомогою фірм-прокладок» скуповували контрабандою вживані запчастини до військової техніки в Росії і в два – чотири рази дорожче перепродували їх заводам «Укроборонпрому». Такою «прокладкою» виступав в тому числі завод «Кузня на Рибальському», який до 2018 року належав президентові України Петру Порошенку.

Згідно з розслідуванням, у схемі брали участь в тому числі нинішній глава «Укроборонпрому» Павло Букін, Олег Гладковський і його син Ігор.

У третій частині розслідування програми «Наші гроші», яка вийшла 4 березня, говорилося, що з-за дій корупціонерів Україна ледь не зірвала підписаний в 2016 році контракт з ремонту літаків Ан-26 для Казахстану. За підрахунками журналістів, чистими організатори схеми контрабандних поставок вузлів отримали $300 тис., з яких $10 тис. віддали Букіну, який тоді обіймав посаду голови підприємства «Укрспецекспорт».

26 лютого позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков інформував, що з 2015 року прокуратура займається п’ятьма кримінальними провадженнями з цього приводу, а НАБУ – одним.

7 березня голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що його відомство відкрило дві кримінальні провадження на підставі матеріалів журналістського розслідування програми «Наші гроші», а також провело близько 20 обшуків, у тому числі за місцем проживання Гладковских. За словами Ситника, в розслідуваннях фігурують 10 підприємств, які входять в структуру «Укроборонпрому». Збитки становлять близько 1 млрд грн.