У ВСУ визнали, що поки не можуть обійтися без поставок з Росії: що ми купуємо у агресора

Українська армія продовжує мати потребу в запасних частинах і агрегатах до військової техніки, які виробляються виключно в Росії.

У списку т. н. «критичного імпорту» — прилади надвисокої частоти, а також комплектуючі до БМП, бронетранспортерах, танків Т-72, ЗРК, вертольотах і літаках. Про це на брифінгу повідомив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов.

За його інформацією, за останні п’ять років підприємствам оборонно-промислового комплексу вдалося капітально відремонтувати близько 5,5 тис. одиниць озброєння та військової техніки і понад 12,5 тис. вузлів і агрегатів (двигуни, трансмісії тощо).

Крім того, за державним оборонним замовленням у військові частини було поставлено понад 4 тис. одиниць основних зразків озброєння і військової техніки та понад 1 млн одиниць інших приладів і засобів ураження

Тим не менше в Україні продовжують гостро потребувати лопатях несучих гвинтів вертольотів і запасних частинах до літаків, вироблених виключно в РФ.