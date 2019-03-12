У Вінницькій області чоловікові дали 4 роки за крадіжку трьох банок ікри

До 4,5 років в’язниці засудили В’ячеслава з Вінницької області, який вкрав з АТБ 3 банки лососевої ікри.

«Однак прокурор подав апеляційну скаргу. Вимагає вирок збільшити до 5 років, тому що в минулому людина мала вже мав судимості за аналогічні злочини… «, — написала у Facebook вінницька журналістка Вікторія Микитюк.

Він визнав провину і не заперечував апеляційну скаргу. З усім згоден. Від захисника відмовився.

Хлопець не має сім’ї і виховувався в інтернаті.

«Нещодавно стався подібний інцидент в Америці — жінку спіймали на крадіжці кількох яєць. А поліцейський взяв і накупив їй продуктів. Це людяність! А в країні, де кричуще беззаконня не карають, а панує кругова порука, і натомість дають 4 роки за кілька банок піт … Різницю відчуваєте? «, Написав користувач соцмережі Володимир Мельник.