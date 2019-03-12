Білецький грозиться провести новий масовий протест: 10 тисяч людей

Партія «Національний корпус» в суботу, 16 березня, має намір провести нову акцію проти корупції в оборонному комплексі.

Про це сказав на прес-конференції в понеділок голова партії, депутат Верховної Ради Андрій Білецький.

«Наші дії – це масовий мирний протест до повного виконання чотирьох вимог. Ми запрошуємо всіх небайдужих українців приєднуватися до цих акцій. В суботу ми маємо намір провести акцію без партійних прапорів», — сказав він.

Головна вимога націоналістів — це арешт екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогози, керівництва держконцерну «Укроборонпром» та директорів всіх держпідприємств, які є фігурантами розслідувань про корупцію в оборонній галузі.

За словами Білецького, нова акція буде більш численною, ніж та, яка відбулася 9 березня і закінчилася зіткненнями з поліцією.

«Наступного разу, повірте, буде значно більше десяти тисяч людей», — сказав він.

Народний депутат сказав, що це буде мирна акція без партійних прапорів.

«Можу запевнити, що там [9 березня біля АП] було більше тисячі ветеранів АТО. Якщо б у когось, наприклад, у мене було бажання влаштувати бійку або провокацію, то, повірте, цієї поліції не вистачило б і на три хвилини. Але наша задача була виключно донести питання, що не може країна спокійно дивитися, як мільярди крадуться з оборонного бюджету», — сказав Білецький.

Депутат також сказав, що в зіткненнях 9 березня винні не націоналісти, а поліцейські, і у нього є відео, доводить це.