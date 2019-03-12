Тухлі продукти, антисанітарія і обважування: що чекає покупців на ринках і в магазинах Києва

У Києві журналісти провели розслідування, як у столичних супермаркетах, закладах громадського харчування та на ринках обманюють і труять українців. Про це йдеться у спецпроекті телеканалу «112 Україна» під назвою «Ліга корупції«.

Журналістка Світлана Федик в рамках експерименту змінила близько 10 місць роботи в сфері ресторанного бізнесу і торгівлі, щоб показати громадянам «весь треш, який твориться на кухнях Києва».

«Була кухарем, офіціанткою, торгувала тухлим м’ясом на ринку, пекла піцу у відділі кулінарії відомої мережі супермаркетів. Фактично у всіх закладах, де я була, їжу готують в антисанітарних умовах, продають вчорашнє, вже позавчорашнє і зіпсований», — розповідає вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, про рукавичках, шапочках або плановому медогляді ніхто з роботодавців навіть не чув, а санітарні книжки пропонували купити.

Скрізь, де працювала під прикриттям журналістка, вона фіксувала антисанітарні умови: на вітринах тухлі продукти, всюди мухи та інші комахи. При цьому продавці ще всіляко обманюють клієнтів.

Фото: Світлана Федик/Facebook

Наприклад, на ринку «Дніпро» продавці виставляли вагу на 10 грам більше і підкладали утежеляющий товар. Крім того, свіже м’ясо викладали тільки на вітрини для залучення покупців, а видавали їм вчорашній товар з холодильника.

«На наступний день ти на вітрину отримуєш товар, виставляєш все свіже, а то продаєш. Можеш попшикать його водою», — давала настанови продавщиця ринку.

Курятину, вже вкриту слизом, працівники ринку відмивали у відрі. Рибу зберігали прямо під прилавками, де по підлозі бігають таргани.